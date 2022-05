Covid: in Puglia 1.184 nuovi casi, primo giorno senza decessi

Oggi (domenica 22 maggio 2022) in Puglia sono 1.184 nuovi casi su 12.209 test registrati. Non ci sono decessi a causa dell'infezione. I casi per provincia: 402 in provincia di Bari, 73 nella provincia di Barletta, Andria, Trani. 126 in quella di Brindisi, 151 in provincia di Foggia, 256 in provincia di Lecce, 164 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione e 4 di provincia in via di definizione. Attualmente sono 43.198 le persone positive.

Quanto ai ricoveri, rimangono stabili nelle ultime 24 ore: 358 in area non critica ( meno 1 rispetto a ieri sabato 21 maggio) e 20 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri). La situazione ricoveri nel Brindisino: Perrino: Malattie infettive 12/20; Pneumologia 2/2

Terapia intensiva 2/28, Area mista 4/20. Ostuni: Medicina interna 8/28; Pneumologia 1/20. Post Covid Mesagne 5/16.

Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.121.404 a fronte di 10.923.624 test eseguiti, 1.069.764 sono le persone guarite e 8.442 quelle decedute.