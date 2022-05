Covid, in Puglia 1.478 nuovi casi e 4 decessi. Circa 15mila i guariti

Sono 1.478 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale di oggi, giovedì 26 maggio 2022 su 13mila 189 test registrati. La divisione per provincia: 460 casi nel Barese, 97 nella Bat, 139 nel Brindisino, 213 nel Foggiano, 323 nel Leccese, 228 nel Tarantino, 13 per residenti fuori regione e 5 per provincia in definizione. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore in Puglia.

Le persone attualmente positive scendono a 29.340 (ieri erano 41.620), circa 15mila in meno in un giorno, I ricoverati in totale sono 352, di cui 339 in area non critica (+7) e 13 in terapia intensiva (-4). Nel Brindisino, la situazione al Perrino: Malattie infettive 11/20; Pneumologia 2/2; Terapia intensiva 0/28; Area mista 4/20. Ospedale di Ostuni: Medicina interna 9/28; Pneumologia 0/20. Post Covid Mesagne 6/16.

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 1.127.434 casi Covid su 10.973.722 test eseguiti, con 1.090.623 persone guarite e 8.471 decedute. Leggi il bollettino.