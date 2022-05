Covid, in Puglia 4.766 nuovi casi: tasso di positività al 18,36 percento

Sono 4.766 casi, su 25mila 952 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, 16 i decessi. Nel bollettino di oggi, martedì 3 maggio 2022, il tasso di positività si attesta al 18,36 percento. I casi per provincia: 1.697 in provincia di Bari, 313 nella Bat, 525 in provincia di Brindisi, 529 nel Foggiano, 876 in provincia di Lecce, 772 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 42, per altri dodici la provincia è in corso di definizione. Rialgono, lievemente, i ricoveri: 536 (+6 rispetto a ieri) persone ricoverate in area non critica e 25 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Attualmente i positivi sono 100.673, mentre i guariti diventano 967.302.