Nessun paziente in Terapia Intensiva al Perrino ma oltre 3mila i nuovi casi

Sono 3.696 i nuovi contagi Covid registrati oggi (bollettino regionale del 3 marzo 2022) su 27.636 test effettuati, Sono, nove, invece, le persone decedute a causa del virus. I casi sono così divisi per provincia: 923 in provincia di Bari, 285 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 323 nella provincia di Brindisi, 540 a Foggia, 1.170 in provincia di Lecce, 419 in quella di Taranto. Tra i residenti fuori regione sono stati individuati 22 casi e per altri 14 non è nota la provincia di appartenenza.

Situazione ricoveri

Sono 75.505 le persone attualmente positive, di queste 580 sono ricoverate in area non critica e 35 in terapia intensiva. Al Perrino di Brindisi questa la situazione: Terapia intensiva 0/28; Pneumologia 6/28; Malattie infettive 14/20; Area Covid/pediatria 10/20. Ad Ostuni: Medicina interna 13/28; Pneumologia 5/20. Nel post Covid di Ceglie ci sono 7 pazienti, 9 in quello di Mesagne e 6 a Cisternino.