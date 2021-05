Covid: calano positivi, ricoveri e decessi. Quasi 1700 i guariti in un giorno

I casi attualmente positivi sono 44.637, di questi 1685 sono ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. Il 13 per cento dei positivi è asintomatico

Altri 20 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia di persone positive al Covid-19. Uno è del Brindisino, si tratta di una dona di 72 anni, era ricoverata nel reparto di Medicina iterna dell'ospedale Perrino. Sono 870, invece, i nuovi casi di positivi (ieri erano 877) e 11.686 i test registrati. Ancora nel Barese il numero più alto di positivi: 221, segue la provincia di Lecce con 172, poi Foggia con 163, Taranto con 117, Bat con 100, Brindisi con 95 (ieri 96) e 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Il più alto numero di decessi, invece, riguarda Foggia con 6, 4 in provincia di Bari, 4 in provincia di Taranto, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce,1 in provincia di Brindisi.

I pazienti guariti sono 190.368, 1688 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 44.637, di questi 1685 sono ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. Il 13 per cento dei positivi è asintomatico.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.297.340 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 241.062 così suddivisi: 92.003 nella Provincia di Bari; 23.894 nella Provincia di Bat; 18.245 nella Provincia di Brindisi; 43.394 nella Provincia di Foggia; 24.515 nella Provincia di Lecce; 37.871 nella Provincia di Taranto; 772 attribuiti a residenti fuori regione; 368 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi è disponibile al link: https://rpu.gl/uMGN7

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 24 pazienti in Medicina interna (stesso numero di ieri) e 16 in Pneumologia (ieri erano 22). Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive (stesso numero di ieri), 19 in Pneumologia (ieri erano 18), 26 in Medicina interna (stesso numero di ieri), 8 in Rianimazione (ieri erano 7). Un decesso al Perrino: una donna di 72 anni in Medicina interna.

I Post Covid ospitano 15 pazienti a Mesagne, 9 a San Pietro Vernotico, 10 a Ceglie Messapica, 6 a Cisternino.