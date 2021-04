Covid: 64 decessi in Puglia in un giorno, oltre 1600 positivi, 155 nel Brindisino

I pazienti guariti sono 171.894, 1.853 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono: 49.197, di questi 2031 sono ricoverati, 48 in meno rispetto a ieri

Altri 64 decessi di persone positive al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Uno dei dati più alti dall'inizio della pandemia. Altri 1.692 positivi, 13.345 i tamponi registrati. I nuovi casi Covid sono così distribuiti: 658 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella provincia Bat, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi, invece: 25 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 226.723 così suddivisi: 87.765 nella Provincia di Bari; 22.167 nella Provincia di Bat; 16.756 nella Provincia di Brindisi; 41.079 nella Provincia di Foggia; 22.214 nella Provincia di Lecce; 35.659 nella Provincia di Taranto; 738 attribuiti a residenti fuori regione; 345 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/NbGK6

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 32 pazienti in Medicina interna e 26 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 26 in Medicina interna, 10 in Rianimazione.

Due decessi al Perrino: un uomo di 64 anni in Medicina interna e una donna di 77 anni in pronto soccorso. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 18 a San Pietro Vernotico, 10 a Ceglie Messapica, 8 a Cisternino.