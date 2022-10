Covid, altri 1339 nuovi casi in Puglia nelle ultime 24 ore

Altri 1.339 nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia, 10.198 test giornalieri registrati e due le persone decedute. Il più alto numero di contagi si registra nel Barese con 455 casi, a seguire Lecce con 327, poi Foggia con 162, Taranto con 151, Brindisi 146, Bat 85. Residenti fuori regione 12, provincia in definizione 1.

Le persone attualmente positive sono 13.586 di queste 134 sono ricoverate in area non critica e 7 in Terapia intensiva. Nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 8 pazienti con Covid, in Pneumologia 2, in Area mista 7. Nel post Covid di Mesagne 3.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.487.621, i test eseguiti 12.780.677. Le persone guarite 1.464.937, quelle decedute 9.098. Casi totali per provincia: Bari 479.505, Bat 127.835, Brindisi 140.684, Foggia 210.157, Lecce 306.712. Taranto 201.943. Residenti fuori regione: 15.713. Provincia in definizione: 5.072.

Situazione vaccinazioni

Nella Asl Brindisi, secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora sono state somministrate 948.216 dosi di vaccino, di cui 342.386 prime dosi, 332.309 seconde dosi, 259.964 terze dosi e 13.557 quarte dosi. Mediamente, sono state somministrate 1.593,64 dosi per giornata di vaccinazione. Sono stati vaccinati 321.270 residenti con il ciclo completo (copertura vaccinale: 87,1 per cento), 335.323 con almeno una dose (90,9 per cento) e 246.164 vaccinati con terza dose (71,2 per cento); 13.354 residenti hanno ricevuto la quarta dose.

Articolo aggiornato alle 15:20 (vaccinazioni)