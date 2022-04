Covid, i centri vaccinali aperti nel Brindisino dal 12 al 14 aprile

BRINDISI - Brindisi, Francavilla Fontana, San Donaci e San Vito Dei Normanni. Sono questi i comuni del Brindisino potranno vaccinarsi gli over 12 dal 12 al 14 aprile prossimi. Martedì 12 aprile è aperto il centro di Francavilla Fontana (viale G.Abadessa, 11) dalle 14.30 alle 20.Mercoledì 13 Il centro Anziani di Bozzano (Viale Spagna, 16) e la scuola primaria di San Donaci (via Machiavelli, 23) dalle 14.30 alle 20. Giovedì 14 aprile ci si potrà recare presso al Pressostatico di San Vito dei Normanni (viale Onu) dalle 14.30 alle 20 mentre è prevista una seduta riservata dalle 9 alle 14 presso il Centro Primula dell'ospedale Perrino di Brindisi.

L'accesso è consentito anche senza prenotazione. Per chi preferisce prenotare sono a disposizione i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”. La terza dose può essere effettuata dopo 4 mesi dalla precedente.

I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

Nei centri è preferibile presentarsi con il modulo di consenso già compilato, scaricabile qui https://www.regione.puglia.it/.../65426efb-b26a-f6e4-6e20.... Nella settimana non sono previste vaccinazioni pediatriche (5-11 anni).