Covid, confermata la sospensione ricoveri programmati e non urgenti

Confermata la sospensione dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche Covid e No-Covid. E’ di poche ore fa una nota del Dipartimento promozione della salute della Regione Puglia, che porta la firma del direttore Vito Montanaro e dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, che ha per oggetto “Determinazioni a seguito di manifesta e contingibile urgenza in materia di ricovero e prestazioni di specialistica ambulatoriale”. In due giorni i ricoveri di pazienti positivi al Covid hanno superato le 100 unità, 118 per la precisione.

Con decorrenza immediata e fino al 6 aprile, quindi, restano sospesi i ricoveri non urgenti e non differibili, come già disposto a ottobre scorso.

Sono assicurare le attività di ricovero “Non procrastinabile” per prestazioni con oneri a carico del Sistema sanitario nazionale quali: ricoveri urgenti, oncologici, elettivi non oncologici con classe di priorità A, malattie rare.

Per prestazioni Procrastinabili si intendono; ricoveri con classe di priorità B e C. Questa casi verranno valutati singolarmente dal Direttore sanitario e dai direttori delle Unità operative di affluenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche. Ricoveri eletti in classe di priorità D.

Garantita l’attività ambulatoriale ordinaria compresa l’attività in libera professione intramoenia di tipo ambulatoriale. Sospesa l’attività in libera professione intramoenia in regime di ricovero. Sospese tutte le attività di ricovero e Day-Service, anche quelle finalizzate al recupero delle liste di attesa, al fine di non intralciare le attività finalizzate alla gestione dei pazienti Covid. Al momento, salvo differenti disposizioni, si conferma lo svolgimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale Urgenti e Brevi.