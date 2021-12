Covid, contagi nella scuola primaria tra insegnanti e alunni: tutte le classi in Dad

SAN PIETRO VERNOTICO - Casi di covid-19 nel plesso De Gasperi a San Pietro Vernotico, sito nell’omonima via. Tutte le classi domani, venerdì 10 dicembre, saranno in Dad (Didattica a distanza). É quanto è stato annunciato ai genitori nella giornata di oggi attraverso una circolare diffusa poi sui vari gruppi “WhatsApp” dei genitori.

“Con riferimento alla situazione di criticità venutasi a creare nel plesso di scuola primaria De Gasperi, a scopo precauzionale e in attesa dei risultati dei tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti i docenti e gli alunni contatti scolastici dei casi risultati positivi al Covid 19, domani 10.12.2021 le Attività didattiche saranno svolte a distanza per tutte le classi del plesso. Seguiranno ulteriori disposizioni per le classi che attualmente non sono interessate a provvedimenti di sospensione attività e/o quarantene”. Si legge nel messaggio.

Da quanto si apprende oggi alcuni alunni sono stati sottoposti a tampone dopo che nei giorni scorsi un’insegnante sarebbe risultata positiva. Al momento in una classe sono risultati 4 positivi.