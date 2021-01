Proseguono le vaccinazioni anti Covid, in arrivo altre duemila dosi

BRINDISI - Proseguono le vaccinazioni anti Covid: entro martedì 12 gennaio è previsto l’arrivo di altre 2mila 300 dosi del vaccino Pfizer da destinare alla provincia di Brindisi. “In base alla programmazione delle consegne di vaccini - spiega il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica della Asl, Stefano Termite - in questa prima fase vaccineremo in tutto 7mila persone, tra operatori sanitari di ospedali e territorio e personale e degenti delle residenze assistenziali. Per il 18 gennaio, inoltre, abbiamo programmato il richiamo per quanti si sono vaccinati il 27 dicembre nel Vaccine day”. Tra ieri e oggi sono state vaccinate oltre 700 persone: operatori e ospiti della residenza sociosanitaria assistenziale San Francesco d’Assisi di Brindisi, operatori sanitari della Asl al Di Summa, negli ospedali Perrino e Camberlingo di Francavilla Fontana e nel Pta di Fasano.

“ Il cronoprogramma delle vaccinazioni con l’indicazione delle categorie interessate da questa prima fase - aggiunge Termite - è stato trasmesso anche all’Ordine dei medici della provincia di Brindisi per operare nella massima trasparenza. Abbiamo voluto rispondere in maniera concreta alla segnalazione che ci è giunta dal presidente Arturo Oliva su presunte vaccinazioni ad alcune persone che non rientravano nell’ordine di priorità: su questo punto stiamo effettuando una specifica attività di verifica. Lo stesso dottor Oliva ha accolto con favore la nostra proposta di collaborazione in questo percorso, con l’obiettivo di informare e reclutare medici e odontoiatri della provincia di Brindisi”.