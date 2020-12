Covid, i dati a Brindisi: la metà dei positivi ha età compresa tra i 30 e i 70 anni

BRINDISI - Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato i dati relativi all’andamento epidemiologico in città sulla base dell’ultimo resoconto ricevuto dalla Prefettura e aggiornato al 27 dicembre 2020.

A Brindisi Positivi per fasce di età: 0 – 10 anni: 30; 11 – 20 anni: 34; 21 – 30 anni: 36; 31 – 40 anni: 57; 41 – 50 anni: 57; 51 – 60 anni: 44; 61 – 70 anni: 43; 71 – 80 anni: 37; 81 – 90 anni: 18; dai 91 anni in su: 4.

"La fascia con maggiore incidenza di casi rimane quella della popolazione in età lavorativa. Dai 30 ai 70 anni abbiamo il 56 per cento dei positivi, dagli 0 ai 20 anni il 18 per cento, dai 70 anni in su il 16 per cento e dai 20 ai 30 anni il 10 per cento".

"Dal totale dei positivi, si evince che il dato continua ad essere stabile e in lieve diminuzione, ma sarà importante monitorare la curva dopo questo periodo di feste, per verificare se gli spostamenti all’interno delle famiglie, seppur contenuti, hanno generato una crescita dei contagi. Ieri in Italia sono arrivati i primi vaccini, questo ci dà speranza ma la strada è ancora da percorrere e la facciamo insieme, continuiamo con senso di responsabilità".