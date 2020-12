Covid, Puglia: in calo contagi e tamponi, lieve aumento dei ricoveri

Altri mille nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, senza contare i dati della Asl Bat non comunicati per problemi tecnici. Aumentano, lievemente, i pazienti ricoverati, sia a livello regionale (1805 oggi rispetto ai 1796 di ieri) che provinciale (oggi sono 91 le persone ricoverate fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni, rispetto alle 86 di ieri) ma aumenta, anche se di poco, la quota di positivi a domicilio: il 96,1 percento rispetto al 95,9 percento di ieri (domenica 6 dicembre).

E' il quadro completo delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, nel bollettino di oggi lunedì 7 dicembre 2020. Sono stati registrati 3.821 test e 1.001 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 462 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota o attribuita sono stati riclassificati ed riattribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 843.494 test. Sono 17.028 sono i pazienti guariti, 46.578 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342, così suddivisi: 25.446 nella Provincia di Bari; 7.298 nella Provincia di Bat; 4.706 nella Provincia di Brindisi; 14.840 nella Provincia di Foggia; 4.971 nella Provincia di Lecce; 7.653 nella Provincia di Taranto; 409 attribuiti a residenti fuori regione, 19 provincia di residenza non nota.

IL BOLLETTINO DI OGGI 7 DICEMBRE 2020

La situazione in provincia di Brindisi

Nel Comune di Fasano il numero dei contagiati da Covid-19 è di 91. Ad essi vanno aggiunti i 8 attualmente positivi del cluster nella "Casa del Sole".

Aggiornamento ricoverati

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 16 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 19 in Medicina interna, 6 in Rianimazione. Ieri un paziente di 79 anni è deceduto nel reparto di Rianimazione. I Post Covid ospitano 7 pazienti a Mesagne, 6 a Ceglie Messapica, 9 a Cisternino.