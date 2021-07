Covid: impennata di casi in Puglia, altri cinque decessi

L’incremento giornaliero di contagi torna in doppia cifra. Al Perrino ricoverato un altro paziente non vaccinato

Significativo aumento dei contagi da Covid 19 in Puglia. Per la prima volta da settimane il numero di nuovi casi giornalieri torna in tripla cifra. Sono infatti 130 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto agli 80 di ieri, a fronte di un numero di tamponi che varia di poco (7.301 test effettuati oggi, rispetto ai 7.764 di ieri). Nel Leccese (35) e nel Barese (35) si rilevano i maggiori incrementi. Gli altri casi sono così distribuiti: 14 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 31 in provincia di Taranto, 2 fuori regione. Un caso precedentemente attribuito a provincia non nota, è stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta di 139 casi positivi.

Altra brutta notizia è la morte di altre cinque persone (una in provincia di Bari e quattro nel Tarantino) dopo giorni in cui non avvenivano decessi. Il dato confortante è quello dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati tre posti letto, per un totale di 82 persone attualmente ricoverate. Altre 85 persone, invece, sono guarite, per un totale di 245.974 dall’inizio dell’emergenza. Il numero di attuali positivi scende a 1.824.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.796.793 test; 245.974 sono i pazienti guariti; 1.824 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.462, così suddivisi: 95.448 nella Provincia di Bari; 25.653 nella Provincia di Bat; 19.930 nella Provincia di Brindisi; 45.288 nella Provincia di Foggia; 27.289 nella Provincia di Lecce; 39.647 nella Provincia di Taranto; 835 attribuiti a residenti fuori regione; 372 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Presso l’ospedale Perrino di Brindisi sono 8 (rispetto ai 7 di ieri) i pazienti attualmente ricoverati: 6 in Malattie infettive e 2 in Pneumologia. Sono complessivamente tre le persone non vaccinate ricoverate al Perrino (due ricoverate ieri, la terza oggi). Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.