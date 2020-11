Covid, "San Marco" in prima linea: quasi pronto un ospedale da campo

BARLETTA (Barletta-Andria-Trani) - Sono impegnati anche i militari del 1° Reggimento della brigata Marina "San Marco", con sede a , Brindisi, nell'allestimento di un ospedale da campo a pochi passi dall'ingresso del pronto soccorso di Barletta, nella provincia Bat. La Marina Militare è presente, infatti, da ieri, lunedì 16 novembre, con una piccola aliquota di personale e mezzi alla quale si è aggiunto oggi (17 novembre) il resto del personale, con mezzi e materiali.

Ancora una volta, il San Marco è chiamato ad intervenire in supporto alla popolazione civile ed in questo caso specifico, in supporto alla regione Puglia in questa difficile battaglia contro il Covid. Da poche ore sono a lavoro, davanti al nosocomio "Dimiccoli" della città della Disfida, le forze di Marina Militare, Esercito Italiano e volontari della Croce Rossa e Protezione Civile regionale, per allestire 40 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva che allegerirannno il carico sugli ospedali.

Si tratta del primo ospedale da campo allestito in Puglia, al quale, in caso di necessità, pottebbe eggiungersene un secondo all'interno della Fiera del Levante. La Brigata San Marco non è nuova a questo tipo di missione, contribuendo in modo umano e professionale a portare aiuti in tutto il mondo. L'ultima in ordine di tempo risale allo scorso 18 agosto, quando Nave San Giusto raggiunse Beirut con un carico di medicinali e viveri per aiutare la popolazione, duramente colpita da un'esplosione nel porto. Mentre ad aprile contribuirono ad allestire un ospedale da campo a Iesi, provincia di Ancona.