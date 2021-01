Covid, continua a calare il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi

BRINDISI - Anche oggi, martedì 5 gennaio, si registrano meno ricoverati negli ospedali pugliesi rispetto al giorno precedente. Ieri 1.601, oggi sono 1.553. I pazienti guariti a ieri erano 38.209, oggi sono 39.235, si registra un aumento di poco più di mille guariti. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi in Puglia, sono stati registrati 10.273 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.081 casi positivi: 386 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati 14 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.075.382 test. I pazienti guariti sono 39.235; 53.580 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 95365, così suddivisi: 36.936 nella Provincia di Bari; 10.890 nella Provincia di Bat; 6.904 nella Provincia di Brindisi; 20.938 nella Provincia di Foggia; 7.449 nella Provincia di Lecce; 11.618 nella Provincia di Taranto; 536 attribuiti a residenti fuori regione; 94 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoverati nel Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 9 pazienti in Medicina interna e 7 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 15 in Pneumologia, 5 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica, 5 a Cisternino.