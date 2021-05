Covid in Puglia, prosegue il calo dei posti letto occupati

Continuano a diminuire i posti letto occupati dai pazienti Covid negli ospedali pugliesi: ieri (venerdì 7 maggio) erano 1.685, oggi (sabato 8 maggio) sono 1.659. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi, sabato 8 maggio 2021, in Puglia, sono stati registrati 11.543 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 979 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 140 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 21 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.308.883 test. I pazienti guariti sono 191.583 sono i pazienti guariti (ieri erano 190.368); 44.380 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.041 così suddivisi: 92.281 nella Provincia di Bari; 24.030 nella Provincia di Bat; 18.334 nella Provincia di Brindisi; 43.524 nella Provincia di Foggia; 24.717 nella Provincia di Lecce; 38.011 nella Provincia di Taranto; 772 attribuiti a residenti fuori regione; 372 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione dei ricoveri nel Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 24 pazienti in Medicina interna e 16 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 24 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Tra ieri e oggi due decessi al Perrino in Medicina interna: una donna di 88 anni e un uomo di 78 anni. I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne, 7 a San Pietro Vernotico, 11 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.