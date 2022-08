Covid in Puglia, 1.114 nuovi positivi e cinque decessi. Calano i ricoveri

Diramato anche oggi, lunedì 1 agosto 2022, il bollettino quotidiano Covid relativo alla regione Puglia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 1.114, mentre i tamponi processati sono 7.773. Il dato risente del calo dei test, tipico della domenica. Purtroppo, si contano altri 5 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 293; provincia di Bat: 90; provincia di Brindisi: 108; provincia di Foggia: 123; provincia di Lecce: 297; provincia di Taranto: 168; residenti fuori regione: 32; provincia in definizione: 3.

Dopo giorni di calo, si registra un lieve aumento nel dato delle persone attualmente positive al Covid in Puglia: oggi sono 55.376, ieri erano 55.227. Un buon dato è invece il calo dei posti letto occupati negli ospedali della regione. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche oggi sono 466, venti in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 16 pazienti, uno in più rispetto a ieri.

Uno sguardo, grazie ai dati dell'Asl di Brindisi, anche ai ricoverati nella provincia. Al Perrino di Brindisi, in Malattie infettive ci sono 17 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 7 su 8; in Terapia intensiva 0; in Area mista 16 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni in Medicina interna ci sono 7 pazienti su 8 posti disponibili. Il Post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Infine, vengono diffusi i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia Covid. I casi totali sono 1.399.155, a fronte di 12.128.049 test eseguiti. Le persone guarite 1.334.958, 8.821 quelle decedeute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 453.940; provincia di Bat: 122.785; provincia di Brindisi: 131.805; provincia di Foggia: 199.536; provincia di Lecce: 283.244; provincia di Taranto: 189.874; residenti fuori regione: 13.282; provincia in definizione: 4.689.