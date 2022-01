Covid in Puglia, zero decessi. Stabili i ricoveri, 3mila nuovi positivi

Il primo dei bollettini quotidiani diramati dalla Regione Puglia in questo 2022 fa segnare una stabilizzazione del numero dei pazienti ricoverati. Oggi, sabato 1 gennaio 2022, sono stati registrati 3mila nuovi casi di positività al Covid e 67.636 tamponi effettuati. Dopo che ieri sono stati registrati ben 19 decessi, oggi fortunatamente non se ne conta nessuno. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 783; provincia di Bat: 194; provincia di Brindisi: 594; provincia di Foggia: 358; provincia di Lecce: 698; provincia di Taranto: 268; residenti fuori regione: 95; provincia in definizione: 10.

Ieri il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia si è attestato a 24.510 unità. Oggi gli attualmente positivi sono 27.367. Lieve aumento dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi: oggi se ne contano 278, due in più rispetto al dato di ieri. Stabile rispetto al giorno precedente, invece, il dato dei ricoverati nelle terapie intensive: ci sono 31 i pazienti. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 11 pazienti in Malattie infettive e 17 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 9 pazienti.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 312.157, a fronte di 5.830.157. Le persone guarite sino ad oggi sono 277.803, mentre si contano 6.987 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 111.042; provincia di Bat: 31.581; provincia di Brindisi: 26.568; provincia di Foggia: 54.840; provincia di Lecce: 40.032; provincia di Taranto: 45.758; residenti fuori regione: 1.716; provincia in definizione: 620.