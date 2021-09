Covid in Puglia, ricoveri: il trend è in discesa. Un decesso registrato

Sono 234 le persone ricoverate in area non critica negli ospedali pugliesi per Covid. Il dato è aggiornato a oggi, 1 settembre 2021. Ieri erano 236, due giorni fa 251, quindi anche se la flessione è lieve, il trend è in discesa. Sono 20, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ieri erano 17, due giorni fa 24. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 6 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi in Puglia sono stati registrati 298 nuovi casi di positivi al Covid, a fronte di 16.873 test giornalieri. E' stato registrato un decesso. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 79; provincia di Bat: 64; provincia di Brindisi: 35; provincia di Foggia: 22; provincia di Lecce: 80; provincia di Taranto: 15; residenti fuori regione: 5. Due casi in via di definizione sono stati assegnati. Le persone attualmente positive sono 4.500.

Di seguito, i dati complessivi dall'inizio della pandemia. I casi totali sono 263.852; i tamponi eseguiti sono 3.296.650. Le persone guarite sono 252.639. I decessi sono 6.713. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 97.389; provincia di Bat: 27.489; provincia di Brindisi: 20.907; provincia di Foggia: 46.513; provincia di Lecce: 29.749; provincia di Taranto: 40.391; residenti fuori regione: 960; provincia in definizione: 454.

Aggiornamento vaccinazioni

Proseguono le vaccinazioni anti Covid nella Asl di Brindisi: sono state somministrate oltre 281mila prime dosi, con una copertura dell'83 per cento, mentre 231mila cittadini hanno effettuato il ciclo completo con una copertura pari al 68 per cento della popolazione. Nei centri attivi nella provincia si può accedere senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi. I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente. Per chi vuole avere la certezza di giorno e orario del vaccino, invece, ci sono ancora posti disponibili e si può prenotare tramite Cup.