Covid, Puglia: calano gli accessi ospedalieri ma il virus causa altri 7 decessi in 24 ore

Sono 2.168 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 13.330 test effettuati. Resta alto il numero dei decessi, sono 7 come risporta il bollettino di oggi (mercoledì 10 agosto 2022). Bari è la provincia con il numero più alto di positivi, sono 602, seguita dalla Provincia di Lecce: 567, Provincia di Taranto: 303, Provincia di Foggia: 241, Provincia di Brindisi: 214, Provincia di Bat: 155, 83 i residenti fuori regione e 3 la provincia in definizione. In totale sono 42.172 le persone attualmente positive. Quanto ai ricoveri, cala a 403 il numero dei pazienti in area non critica mentre sono 16 quelli in terapia intensiva. Tra Brindisi ed Ostuni ricoverate 35 persone, 4 nel post Covid di Mesagne.