Covid in Puglia: ricoveri in calo, ma ancora più di 300 nuovi positivi

BRINDISI - Sono 40 i nuovi positivi, nel Brindisino, registrati nell'ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia. I dati si riferiscono a oggi, mercoledì 11 agosto 2021. Per quanto riguarda il totale regionale dei nuovi positivi, si attesta ancora sopra i 300: sono 306 i nuovi casi, per l'esattezza, a fronte di 13.585 tamponi effettuati. Due i decessi registrati, la Regione non ha comunicato la provincia di provenienza dei due pazienti deceduti.

Per quanto riguarda il dettaglio dei nuovi casi per provincia, in quella di Bari sono 78; provincia di Bat: 65; provincia di Brindisi: 40; provincia di Foggia: 28; provincia di Lecce: 71; provincia di Taranto: 14; residenti fuori regione: 5; provincia in via di definizione: 5. In salita anche il numero degli attualmente positivi: oggi ne sono registrati 3.759, ieri erano 3.652. I pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi sono 123 (ieri erano dieci in più), di cui 22 in terapia intensiva.

I casi totali dall'inizio della pandemia in Puglia sono 258.522, a fronte di 3.024.180 test eseguiti. Le persone guarite sono 248.086, mentre i deceduti sono 6.677. Casi totali per provincia: provincia di Bari: 96.322; provincia di Bat: 26.321; provincia di Brindisi: 20.403; provincia di Foggia: 45.816; provincia di Lecce: 28.308; provincia di Taranto: 40.026; residenti fuori regione: 893; provincia in via di definizione: 433.

I ricoveri nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.