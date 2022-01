Covid, Puglia: i nuovi casi sono 7.287. Registrati altri quattro decessi

Sono 7.287 i nuovi casi di positività al Covid in Puglia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi - martedì 11 gennaio 2022 - dalla Regione Puglia. I tamponi giornalieri effettuati ammontano a 87.269 unità. Purtroppo, si registrano anche quattro decessi nelle ultime 24 ore. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 2.288; provincia di Bat: 708; provincia di Brindisi: 846; provincia di Foggia: 1.059; provincia di Lecce: 1.451; provincia di Taranto: 835; residenti fuori regione: 78; provincia in definizione: 22.

Continua, di conseguenza, ad aumentare il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 69.410, ieri erano 64.281. Aumenti anche nelle ospedalizzazioni: nelle aree non critiche degli ospedali regionali ci sono 475 pazienti (31 in più rispetto a ieri), in terapia intensiva i pazienti sono 49 (quattro in più rispetto a ieri). Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 19 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia e 13 in Medicina interna. Area Covid: 7 pazienti. Area Covid Pediatria: 1 paziente. Il post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sono 363.483, a fronte di 6.429.204 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 287.045, mentre 7.028 quelle decedute. Di seguito, i casi complessivi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 129.082; provincia di Bat: 36.096; provincia di Brindisi: 32.086; provincia di Foggia: 60.957; provincia di Lecce: 50.917; provincia di Taranto: 51.105; residenti fuori regione: 2.456; provincia in definizione: 784.