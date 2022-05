Covid in Puglia, prosegue il calo dei positivi e dei ricoverati

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 2.673 nuovi casi di positività al Covid in Puglia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi, mercoledì 11 maggio 2022, dalla Regione. I tamponi processati sono stati invece 18.478. Purtroppo, si contano altri 8 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 990; provincia di Bat: 140; provincia di Brindisi: 250; provincia di Foggia: 339; provincia di Lecce: 564; provincia di Taranto: 352; residenti fuori regione: 26; provincia in definizione: 12.

Prosegue il lento calo di un indicatore importante come quello degli attuali positivi al Covid: oggi in Puglia se ne contano 91.823, ieri erano 92.802. Stesso discorso per quanto riguarda il numero dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali: oggi i ricoverati sono 505 (12 in meno rispetto al dato di ieri) e in terapia intensiva si trovano 28 pazienti (due in meno rispetto al dato di ieri).

Per quanto riguarda i ricoveri nel territorio brindisino, al Perrino nel reparto di Malattie infettive ci sono 10 pazienti; in Pneumologia 1; in Terapia intensiva 2; in Area mista 4. Presso l'ospedale di Ostuni in Pneumologia ci sono 6 pazienti; in Medicina interna 10. Il Post Covid di Mesagne al momento non ospita alcun paziente.

Nel bollettino vengono riportati anche i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sono al momento 1.099.404, a fronte di 10.758.535 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 999.213, mentre si contano 8.368 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 361.436; provincia di Bat: 97.530; provincia di Brindisi: 103.076; provincia di Foggia: 160.884; provincia di Lecce: 217.787; provincia di Taranto: 147.000; residenti fuori regione: 8.199; provincia in definizione: 3.492.