Covid in Puglia: sempre tanti nuovi casi, ma i reparti reggono

Sono ancora tanti i nuovi casi di Covid registrati nell'ultimo bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia. Oggi, domenica 12 dicembre 2021, sono 436 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i tamponi sono 18.879. Purtroppo, si registra anche un decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 145; provincia di Bat: 10; provincia di Brindisi: 96; provincia di Foggia: 87; provincia di Lecce: 86; provincia di Taranto: 5; residenti fuori regione: 5; provincia in definizione: 2.

Oggi, le persone attualmente positive al Covid in Puglia sono 5.454. Ieri erano 5.153. Ma i reparti dedicati al Covid negli ospedali, fortunatamente, non si riempiono. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche sono 129 (ieri erano 127), in terapia intensiva ci sono 17 pazienti, uno in meno rispetto al dato di ieri.

Infine, ci sono i numeri complessivi dall'inizio di questa pandemia, relativi alla Puglia. I casi totali fino ad oggi sono 283.496, a fronte di 5.029.916 test eseguiti. Le persone guarite sono 271.128, mentre i decessi sono 6.914. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 102.219; provincia di Bat: 28.981; provincia di Brindisi: 22.771; provincia di Foggia: 50.699; provincia di Lecce: 33.837; provincia di Taranto: 43.364; residenti fuori regione: 1.072; provincia in definizione: 553.