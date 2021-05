Covid in Puglia, ancora alto il numero dei decessi: sono 36

Ancora alto il numero dei decessi in Puglia, è l'unico valore riguardante il Covid che non accenna a diminuire. Sono stati registrati 36 decessi nelle ultime 24 ore. Continuano invece a calare i nuovi positivi e il numero dei posti letto occupati negli ospedali pugliesi. Ieri (martedì 11 maggio) i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi erano 1.542, oggi (mercoledì 12 maggio) sono 1.476. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi, mercoledì 12 maggio 2021, in Puglia, sono stati registrati 10.932 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 615 casi positivi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test. I pazienti guariti sono 196.496; 41.549 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.233, così suddivisi: 92.964 nella Provincia di Bari; 24.291 nella Provincia di Bat; 18.504 nella Provincia di Brindisi; 43.834 nella Provincia di Foggia; 25.170 nella Provincia di Lecce; 38.307 nella Provincia di Taranto; 783 attribuiti a residenti fuori regione; 380 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 15 pazienti in Medicina interna e 12 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 11 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Un decesso a Ostuni: un uomo di 94 anni in Medicina interna. I Post Covid ospitano 15 pazienti a Mesagne, 4 a San Pietro Vernotico, 9 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.