Covid in Puglia, aumentano i ricoveri e gli attuali positivi. Altri venti decessi

Continua ad aumentare, seppur lentamente, il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia. Ieri (11 marzo) si attestava sulle 77.587 unità, oggi (sabato 12 marzo) se ne contano 78.755. E' un trend, quello in aumento, che si registra da qualche giorno, dopo il calo. Aumentano anchei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali nella regione, oggi sono 542, ieri erano 529. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono complessivamente 28, due in meno rispetto al dato di ieri.

Il bollettino quotidiano Covid diramato dalla Regione Puglia oggi indica 5.348 nuovi casi e 30.171 test giornalieri registrati. Purtroppo, si contano anche 20 persone decedute. Di seguito, i casi odierni distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.483; provincia di Bat: 386; provincia di Brindisi: 392; provincia di Foggia: 725; provincia di Lecce: 1.697; provincia di Taranto: 628; residenti fuori regione: 21; provincia in definizione: 16.

Per quanto riguarda i ricoveri nel Brindisino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 11 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 2 su 28; in Terapia intensiva 1 su 28; in Area mista Covid/pediatria 8 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni, in Pneumologia ci sono 7 pazienti su 20 posti disponibili; in Medicina interna 14 su 28. Il Post Covid di Mesagne ospita 10 pazienti su 16 posti disponibili; quello di Cisternino 8 su 11 e, infine, quello di Ceglie Messapica 7 su 12.

Poi ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fin qui sono 782.891, a fronte di 9.049.108 tamponi effettuati. Le persone guarite sono 696.337, mentre quelle decedute sono 7.799. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 256.384; provincia di Bat: 76.044; provincia di Brindisi: 105.253; provincia di Foggia: 121.885; provincia di Lecce: 143.154; provincia di Taranto: 105.253; residenti fuori regione: 5.646; provincia in definizione: 2.592.