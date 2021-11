Covid in Puglia, 265 nuovi casi e tre decessi registrati nelle ultime 24 ore

Nel bollettino quotidiano diramato oggi, venerdì 12 novembre 2021, dalla Regione Puglia si contano 265 nuovi casi di Covid-19. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 19.628. Purtroppo, si registrano anche tre decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti in base alla provincia. Provincia di Bari: 80; provincia di Bat: 7; provincia di Brindisi: 35 provincia di Foggia: 58; provincia di Lecce: 27; provincia di Taranto: 57; residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: 0.

Aumentano nell'ultimo periodo gli attuali positivi al Covid in Puglia. Oggi se ne contano 3.631, ieri erano 3.565. Nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi sono attualmente ricoverati 159 pazienti (ieri erano 155), 19 si trovano nelle terapie intensive, dato esattamente uguale a quello del giorno precedente. Per quanto riguarda i ricoveri nel Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 2 in Pneumologia.

Infine, ci sono i numeri complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali sono 275.415, a fronte di 4.418.835 tamponi effettuati. Le persone guarite fino ad ora sono 264.923, 6.861 sono i decessi nella regione. Di seguito, i casi totali divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 100.237; provincia di Bat: 28.553; provincia di Brindisi: 21.879; provincia di Foggia: 48.693; provincia di Lecce: 32.370; provincia di Taranto: 42.143; residenti fuori regione: 1.017; provincia in definizione: 523.