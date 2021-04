Covid in Puglia, giù i nuovi positivi ma ancora elevato il numero dei decessi: sono 54

Rispetto ai numeri alti delle scorse settimane, con picchi di oltre 2mila nuovi positivi al Covid al giorno, si registra una flessione per quanto concerne questo dato in Puglia. I ricoverati negli ospedali pugliesi diminuiscono di venti unità. A fronte dei 2.248 di ieri (lunedì 12 aprile 2021), oggi se ne contano 2.228. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi, martedì 13 aprile 2021, in Puglia, sono stati registrati 13.107 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.191 casi positivi: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi,159 nella provincia BAT, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 54 decessi: 21 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.020.917 test. I pazienti guariti sono 155.620; 51.634 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 212.536 così suddivisi: 82.488 nella provincia di Bari; 20.755 nella provincia di Bat; 15.617 nella provincia di Brindisi; 38.955 nella provincia di Foggia; 20.649 nella provincia di Lecce; 33.037 nella provincia di Taranto; 718 attribuiti a residenti fuori regione; 317 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoverati negli ospedali brindisini

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 28 pazienti in Medicina interna e 24 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 24 in Pneumologia, 27 in Medicina interna, 16 in Rianimazione. Un decesso al Perrino: una donna di 79 anni in Pneumologia. I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne, 22 a San Pietro Vernotico, 10 a Ceglie Messapica, 11 a Cisternino.