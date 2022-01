Covid in Puglia, sette decessi e 3.218 nuovi casi positivi

Anche nel bollettino quotidiano diramato oggi, giovedì 13 gennaio 2022, dalla Regione Puglia i nuovi casi di positività al Covid sono in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da numeri molto alti. Oggi se ne registrano 3.218, di nuovi casi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 74.753. Purtroppo, si contano anche sette persone decedute. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.224; provincia di Bat: 288; provincia di Brindisi: 312; provincia di Foggia: 486; provincia di Lecce: 614; provincia di Taranto: 226; residenti fuori regione: 54; provincia in definizione: 14.

Cala, dopo giorni di crescita, il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 62.901. Ieri erano 65.772. Lievi aumenti si registrano nelle ospedalizzazioni. Oggi i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi sono 495 (490 ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 53 pazienti (due in più rispetto al dato del giorno precedente).

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sin qui registrati sono 370.694, a fronte di 6.589.994 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 300.754, mentre quelle decedute sono 7.039. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 131.604; provincia di Bat: 36.642; provincia di Brindisi: 32.876; provincia di Foggia: 61.849; provincia di Lecce: 52.531; provincia di Taranto: 51.831; residenti fuori regione: 2.555; provincia in definizione: 806.

Intanto, nella settimana dal 5 all'11 gennaio i nuovi contagi da Covid in Puglia sono aumentati del 52,9 per cento rispetto a sette giorni prima. I casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono saliti a 1.756. E' quanto rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe, che evidenzia anche un altro aspetto: negli ospedali il tasso di occupazione dei posti letto è sopra soglia di saturazione in area medica, attestandosi al 17,2 per cento (oltre il limite del 15 per cento), mentre in terapia intensiva è del 9,9 per cento, ormai prossimo al limite del 10 per cento. Questi indicatori potrebbero decretare il passaggio in zona gialla della Puglia a partire da lunedì 17 gennaio 2022.