Covid in Puglia, stabile l'andamento dei contagi: 2.599 nuovi positivi

Stabile l'andamento dei contagi Covid in Puglia negli ultimi giorni. Anche oggi, venerdì 13 maggio 2022, i dati si attestano su cifre inferiori ai 3mila nuovi contagi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione: i nuovi casi sono 2.599, 17.542 i tamponi. Purtroppo, si contano anche 9 decessi. Di seguito i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 873; provincia di Bat: 142; provincia di Brindisi: 246; provincia di Foggia: 308; provincia di Lecce: 572; provincia di Taranto: 423; residenti fuori regione: 27; provincia in definizione: 8.

Continua la discesa di due importanti indicatori: quello degli attuali positivi al Covid in Puglia e quello dei ricoverati negli ospedali della regione. Gli attuali positivi oggi sono 90.905 (ieri erano 91.438); nelle aree non critiche dei nosocomi ci sono 483 pazienti (ieri erano 498); in terapia intensiva sono occupati 23 posti letto, mentre ieri i pazienti ricoverati erano 26.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della provincia di Brindisi, al Perrino in Malattie infettive ci sono 12 pazienti; in Pneumologia 2; in Terapia intensiva 3; in Area mista 5. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna ci sono 8 pazienti; in Pneumologia 6. Il Post Covid ubicato a Mesagne, al momento, non ospita alcun paziente.

Nel bollettino vengono riportati anche i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali sino ad ora sono 1.104.883, a fronte di 10.794.053 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.005.592, mentre si contano 8.386 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 363.399; provincia di Bat: 97.835; provincia di Brindisi: 103.583; provincia di Foggia: 161.518; provincia di Lecce: 218.895; provincia di Taranto: 147.892; residenti fuori regione: 8.253; provincia in definizione: 3.508.