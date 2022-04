Covid in Puglia, oltre 5mila nuovi casi registrati e 14 decessi

Diramato il bollettino quotidiano della Regione Puglia relativo all'andamento della pandemia da Covid. I nuovi casi registrati nel bollettino odierno, giovedì 14 aprile 2022, sono 5.197, mentre i test eseguiti sono 31.920. Purtroppo, si contano anche 14 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.910; provincia di Bat: 340; provincia di Brindisi: 557; provincia di Foggia: 680; provincia di Lecce: 986; provincia di Taranto: 681; residenti fuori regione: 30; provincia in definizione: 13.

Prosegue il calo del numero delle persone attualmente positive al Covid in Puglia: oggi se ne contano 103.266, a fronte delle 104.240 di ieri. Stesso discorso per i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi: oggi ce ne sono 614, ieri erano 627. Invariato rispetto al giorno precedente l'indicatore dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive in Puglia: sono 36.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Brindisino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 15 pazienti; in Area mista 5; in Terapia intensiva sono ricoverati 4 pazienti. Presso l'ospedale di Ostuni, invece, in Pneumologia ci sono 9 pazienti ricoverati; in Medicina interna 15. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 9 pazienti; quello di Mesagne 12; quello di Cisternino 9.

I dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid indicano 992.477 casi totali, a fronte di 10.166.443 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 881.089 (6.157 in un giorno), mentre 8.122 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 323.349; provincia di Bat: 90.865; provincia di Brindisi: 91.643; provincia di Foggia: 147.850; provincia di Lecce: 197.684; provincia di Taranto: 130.812; residenti fuori regione: 7.120; provincia in definizione: 3.154.