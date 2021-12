Covid in Puglia, sei i decessi registrati. I nuovi casi di positività sono 401

Ancora alti i numeri registrati nel bollettino quotidiano relativo al Covid diramato dalla Regione Puglia. I nuovi casi registrati oggi, martedì 14 dicembre 2021, sono 401. Mentre sono 27.096 i test giornalieri effettuati. Purtroppo, dopo i cinque di ieri, registrati altri sei decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 67; provincia di Bat: 63; provincia di Brindisi: 17; provincia di Foggia: 62; provincia di Lecce: 111; provincia di Taranto: 94; residenti fuori regione: 10; provincia in definizione: -23.

Si registrano aumenti anche nel numero dei pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi per Covid. Oggi quelli nelle aree non critiche sono 133, ieri erano 127. Nelle terapie intensive ieri c'erano 19 pazienti, oggi se ne contano 23. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 9 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. Le persone attualmente positive al Covid in Puglia oggi sono 5.564, ieri erano 5.539.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sono 284.125, a fronte di 5.073.488 tamponi effettuati. Le persone fino ad ora guarite sono 271.636, mentre si contano complessivamente 6.925 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 102.335; provincia di Bat: 29.045; provincia di Brindisi: 22.817; provincia di Foggia: 50.853; provincia di Lecce: 33.996; provincia di Taranto: 43.465; residenti fuori regione: 1.082; provincia in definizione: 532.