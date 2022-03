Covid in Puglia. Continuano ad aumentare gli attuali positivi. Altri undici decessi

In Puglia continua ad aumentare il numero delle persone attualmente positive al Covid. Intanto, sono stati resi noti i dati relativi al bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi, lunedì 14 marzo. I nuovi casi registrati sono 3.346, 22.249 i tamponi processati. Purtroppo si contano anche undici persone decedute. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 944; provincia di Bat: 261; provincia di Brindisi: 265; provincia di Foggia: 429; provincia di Lecce: 1.118; provincia di Taranto: 308; residenti fuori regione: 17; provincia in definizione: 4.

Come detto, prosegue l'aumento di un indicatore importante: quello delle persone attualmente positive al Covid nella regione. Ieri ha superato nuovamente quota 80mila, con 80.152 unità. Oggi tocca quota 81.410. Intanto si riempiono nuovamente i reparti: oggi negli ospedali pugliesi ci sono 564 pazienti nelle aree non critiche. Ieri erano 543. In terapia intensiva oggi ci sono 26 pazienti, ieri erano 28.

Per quanto riguarda i reparti degli ospedali del Brindisino, al Perrino in Terapia intensiva ci sono 0 pazienti su 28 posti disponibili; in Pneumologia 1 su 28; in Malattie infettive 12 su 28; in Area mista/pediatria 7 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni, invece, in Pneumologia ci sono 9 pazienti a fronte di 20 posti disponibili; in Medicina interna 14 su 28. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 5 pazienti su 12 posti, quello di Cisternino 8 su 12 e quello di Mesagne 8 su 16.

Poi ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 790.659, a fronte di 9.095.884 tamponi effettuati. Il numero delle persone guarite ammonta a 701.437 unità. Inoltre, sono decedute 7.812 persone nella regione. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 258.593; provincia di Bat: 76.583; provincia di Brindisi: 72.579; provincia di Foggia: 122.802; provincia di Lecce: 145.768; provincia di Taranto: 106.031; residenti fuori regione: 5.696; provincia in definizione: 2.607.