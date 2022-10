Covid in Puglia, aumentano gli attuali positivi ma calano i ricoveri

Sono 1.441 i nuovi casi di positività al Covid in Puglia in un giorno. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi, venerdì 14 ottobre 2022, dalla Regione. I test giornalieri sono stati invece 9.518. Purtroppo, si contano ancora 3 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 470; provincia di Bat: 71; provincia di Brindisi: 198; provincia di Foggia: 154; provincia di Lecce: 355; provincia di Taranto: 172; residenti fuori regione: 16; provincia in definizione: 5.

Oggi, si contano 14.559 persone positive al Covid. Ieri erano 14.243, dato in costante salita dunque. I posti occupati nelle aree non critiche degli ospedali regionali oggi sono 131, sette in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive oggi si trovano 6 pazienti, due in meno rispetto al dato del giorno precedente.

Uno sguardo ai dati complessivi relativi alla pandemia da Covid in Puglia. I casi totali sin qui sono 1.497.713, a fronte di 12.841.979 tamponi processati. Le persone guarite sono 1.474.031, 9.123 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 482.877; provincia di Bat: 128.283; provincia di Brindisi: 141.886; provincia di Foggia: 211.204; provincia di Lecce: 309.364; provincia di Taranto: 203.158; residenti fuori regione: 15.837; provincia in definizione: 5.104.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella Asl Brindisi, secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora sono state somministrate 949.029 dosi di vaccino, di cui 342.384 prime dosi, 332.309 seconde dosi, 260.039 terze dosi e 14.297 quarte dosi. Mediamente sono state somministrate 1.579 dosi per giornata di vaccinazione.