Covid, in Puglia gli attuali positivi superano quota 100mila

I nuovi casi registrati nell'ultimo bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia sfondano ancora il muro delle 9mila unità. Oggi, sabato 15 gennaio 2022, sono stati registrati 9.718 nuovi positivi al Covid. I tamponi sono 76.689. Purtroppo, si registrano anche 12 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 3.161; provincia di Bat: 1.123; provincia di Brindisi: 917; provincia di Foggia: 1.396; provincia di Lecce: 1.701; provincia di Taranto: 1.292; residenti fuori regione: 64; provincia in definizione: 64.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia a oggi sono più di 100mila: sono 103.590, per la precisione. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali sono 559 (29 in più rispetto a ieri); 55 sono i ricoverati nelle terapie intensive (uno in meno rispetto a ieri). Al Perrino, in Medicina Interna si trovano 13 pazienti su 15 posti, in Pneumologia 16 su 28, in Malattie infettive 18 su 20, in Area Covid Pediatria 3 su 10, in Area Covid 9 su 10. A Ostuni, invece, in Medicina Interna ci sono 8 pazienti su 28 posti, in Pneumologia 9 su 20, in Ortopedia 0 su 17. Il post Covid di Ceglie ospita 9 pazienti su 12, quello di Mesagne 7 su 12.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 417.380, a fronte di 6.742.131 test eseguiti. Le persone guarite sono 306.731, mentre 7.059 sono quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 147.794; provincia di Bat: 41.836; provincia di Brindisi: 37.777; provincia di Foggia: 67.746; provincia di Lecce: 60.256; provincia di Taranto: 58.016; residenti fuori regione: 2.962; provincia in definizione: 993.