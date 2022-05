Covid in Puglia: prosegue la lenta discesa degli indicatori. Altri tre decessi

Il Covid allenta la sua presa, seppure lentamente, in Puglia. Stando al bollettino quotidiano diramato oggi, domenica 15 maggio 2022, dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati 1.723 i nuovi casi, mentre i tamponi processati sono stati 12.688. Purtroppo, si contano anche 3 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 588; provincia di Bat: 101; provincia di Brindisi: 139; provincia di Foggia: 196; provincia di Lecce: 391; provincia di Taranto: 289; residenti fuori regione: 17; provincia in definizione: 2.

Attuali positivi e ricoveri

Continua la lenta discesa degli indicatori principali della situazione Covid in Puglia. A oggi, le persone attualmente positive nella regione sono 89.065 (ieri erano 89.769). Cala il numero dei pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali: sono 462 oggi, ieri ce n'erano 470. In terapia intensiva oggi ci sono 25 pazienti, dato stabile rispetto a quello del giorno precedente.

Ospedali nel Brindisino

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Brindisino, al Perrino oggi in Malattie infettive ci sono 10 pazienti; in Pneumologia 2; in Terapia intensiva 3; in Area mista 5. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna ci sono 6 pazienti ricoverati; in Pneumologia 5. Il Post Covid di Mesagne ospita a oggi 3 pazienti.

I dati complessivi

Vengono resi noti, nel bollettino, anche i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia Covid. I casi totali sono 1.108.902, a fronte di 10.823.473 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.011.441; si contano 8.396 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 364.786; provincia di Bat: 98.083; provincia di Brindisi: 103.945; provincia di Foggia: 161.974; provincia di Lecce: 219.780; provincia di Taranto: 148.526; residenti fuori regione: 8.290; provincia in definizione: 3.518.