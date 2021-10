Covid in Puglia, 102 nuovi casi positivi e 22.892 tamponi effettuati

Sono 22.892 i test giornalieri effettuati nelle ultime 24 ore. E 102 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi (venerdì 15 ottobre) dalla Regione. Due, purtroppo, i decessi registrati. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 16; provincia di Bat: 5; provincia di Brindisi: 7; provincia di Foggia: 24; provincia di Lecce: 17; provincia di Taranto: 35; residenti fuori regione: 0; provincia in definizione: -2.

Sono invece 2.135 le persone attualmente positive al Covid in Puglia. Ieri erano 2.168. Le aree non critiche degli ospedali regionali ospitano 133 pazienti, mentre 18 sono ricoverati in terapia intensiva. Ieri gli indicatori erano rispettivamente a quota 131 e 19 pazienti.

Poi ci sono i numeri complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali sono 270.233, a fronte di 3.874.361 test eseguiti. Le persone guarite sono 261.283, mentre 6.815 sono i deceduti. Di seguito, i casi totali di Covid divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.002; provincia di Bat: 28.265; provincia di Brindisi: 21.413; provincia di Foggia: 47.605; provincia di Lecce: 31.435; provincia di Taranto: 41.038; residenti fuori regione: 992; provincia in definizione: .