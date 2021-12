Covid in Puglia, ancora tanti nuovi casi: sono quasi 600. E due decessi

Per il secondo giorno consecutivo, in Puglia, si sfiorano i 600 nuovi casi di Covid. Numeri alti anche oggi, giovedì 16 dicembre 2021, quelli diramati dalla Regione nel bollettino quotidiano. Per la precisione, i nuovi casi sono 596, mentre ammonta a 24.441 il numero dei test effettuati. Purtroppo, si contano anche due decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 183; provincia di Bat: 41; provincia di Brindisi: 51; provincia di Foggia: 132; provincia di Lecce: 111; provincia di Taranto: 73; residenti fuori regione: 4; provincia in definizione: 1.

Intanto, il numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia supera quota 6mila. Dai 5.855 di ieri si passa ai 6.114 di oggi. Gli alti numeri di questi giorni non si traducono in aumenti consistenti delle ospedalizzazioni. Ieri i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi erano 131, oggi sono 126. Lieve aumento dei ricoverati nelle terapie intensive, si passa dai 24 ricoveri di ieri ai 27 di oggi.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia. I casi totali fino ad ora sono 285.319, a fronte di 5.124.532 tamponi eseguiti. Le persone guarite dal Covid sono 272.273, mentre i decessi legati al Covid sono 6.932. Di seguito, i casi complessivi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 102.694; provincia di Bat: 29.115; provincia di Brindisi: 22.999; provincia di Foggia: 51.100; provincia di Lecce: 34.203; provincia di Taranto: 43.590; residenti fuori regione: 1.086; provincia in definizione: 532.