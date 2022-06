Covid, balzo dei nuovi contagi in Puglia: +38,1 percento in una settimana

In una settimana i nuovi contagi aumentano del 38,1 percento. Questo il dato più emblematico del monitoraggio della Fondazione Gimbe che nella settimana 8-14 giugno 2022, rispetto alla precedente, rileva un aumento di nuovi casi Covid-19 nella regione Puglia: 522 persone ogni 100mila abitanti. In aumento, anche, l'occupazione dei posti letti, sopra la media nazionale: in area medica, il 7,1 percento, nelle terapie intensive il 2 percento, in media con il dato nazionale. La provincia che ha registrato il maggiore aumento settimanale di contagi è la Bat (+62,9 percento), seguono quelle di Foggia (+55,3 percento), Bari (+46,5 percento), Brindisi (+28,2 percento), Lecce (+24,4 percento) e Taranto (+8,8 percento).

Il bollettino di oggi, 16 giugno 2022

Intanto, sono 1.932 i nuovi positivi al Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. E' quanto riporta il bollettino quotidiano diramato dalla Regione oggi, giovedì 16 giugno 2022. Sono 10.139 i tamponi processati invece. Purtroppo, si contano altri 5 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 629; provincia di Bat: 192; provincia di Brindisi: 142; provincia di Foggia: 343; provincia di Lecce: 392; provincia di Taranto: 204; residenti fuori regione: 18; provincia in definizione: 12.

Attuali positivi e ricoveri

Si deve registrare un dato: la risalita del numero degli attuali positivi al Covid in Puglia. Ieri, mercoledì 15 giugno, se ne contavano 20.061. Oggi sono quasi mille in più: 21.023, per la precisione. Viceversa, si registra un calo per quanto riguarda i ricoveri. In area non critica oggi ci sono 207 pazienti, ieri erano 216. Nelle terapie intensive oggi i ricoverati sono 9, ieri erano uno in più.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Uno sguardo anche alla situazione ricoveri a Brindisi e provincia. Al Perrino di Brindisi in Malattie infettive sono ricoverati 9 pazienti; in Pneumologia 1; in Area mista 1. Si svuota l'ospedale di Ostuni: in Medicina interna non ci sono pazienti ricoverati. Il Post Covid di Mesagne ospita invece 4 pazienti.

I dati complessivi

Dall'inizio di questa pandemia da Covid, in Puglia, sono stati registrati 1.155.556 positivi, a fronte di 11.186.854 test eseguiti. Le persone guarite a oggi sono 1.125.956, mentre si contano 8.577 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 380.374; provincia di Bat: 101.655; provincia di Brindisi: 107.654; provincia di Foggia: 169.345; provincia di Lecce: 229.372; provincia di Taranto: 154.657; residenti fuori regione: 8.775; provincia in definizione: 3.724.