Covid in Puglia, nelle ultime 24 ore diminuiscono gli attuali positivi

Diminuisce nelle ultime 24 ore il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia. Oggi, martedì 16 novembre 2021, se ne contano 3.687, mentre ieri erano 3.821. Ieri i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali erano 162, oggi se ne contano 166. Sono 21, oggi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato invariato rispetto al giorno precedente.

Intanto, nel bollettino diramato oggi dalla Regione Puglia, i nuovi contagi registrati ammontano a 161 unità. I tamponi effettuati sono 21.059. Purtroppo, si registrano tre decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 41; provincia di Bat: 9; provincia di Brindisi: 18; provincia di Foggia: 5; provincia di Lecce: 16; provincia di Taranto: 44; residenti fuori regione: 3; provincia in definizione: 25.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali sono 276.109, a fronte di 4.493.976 tamponi effettuati. Le persone guarite sono 265.557, si sono registrati sino ad ora 6.865 decessi. Di seguito, i casi totali divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 100.426; provincia di Bat: 28.582; provincia di Brindisi: 21.930; provincia di Foggia: 48.811; provincia di Lecce: 32.497; provincia di Taranto: 42.287; residenti fuori regione: 1.020; provincia in definizione: 556.