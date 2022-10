Covid in Puglia, 1.137 nuovi casi e un decesso. Calano gli attuali positivi

Anche oggi, domenica 16 ottobre 2022, è stato diramato il quotidiano bollettino regionale relativo alla situazione Covid in Puglia. I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono 1.137, mentre sono stati processati 8.798 tamponi. Purtroppo, si conta ancora un decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 332; provincia di Bat: 67; provincia di Brindisi: 128; provincia di Foggia: 98; provincia di Lecce: 332; provincia di Taranto: 164; residenti fuori regione: 10; provincia in definizione: 6.

Dopo giorni di salita, si inverte la tendenza dell'indicatore degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi ce ne sono 14.327, ieri erano 14.703. In diminuzione anche il numero di posti letto occupati negli ospedali. Nelle aree non critiche oggi sono ricoverati 121 pazienti (quattro in meno rispetto al giorno precedente), nelle terapie ci sono 7 pazienti, dato stabile rispetto a ieri.

I dati complessivi dall'inizio della pandemia da Covid relativi alla regione Puglia: i casi totali sono 1.500.336, a fronte di 12.859.946 tamponi. Sin qui le persone guarite sono 1.476.880, mentre sono 9.129 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 483.697; provincia di Bat: 128.418; provincia di Brindisi: 142.161; provincia di Foggia: 211.445; provincia di Lecce: 310.108; provincia di Taranto: 203.535; residenti fuori regione: 15.859; provincia in definizione: 5.113.