Covid in Puglia: 4.329 guariti e 3.793 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Diramato il bollettino quotidiano relativo al Covid in Puglia: oggi, domenica 17 aprile, i guariti sono 4.329, più dei nuovi contagiati. Questi ultimi sono 3.793, mentre i tamponi effettuati sono 23.309. Purtroppo, si contano anche 7 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.412; provincia di Bat: 204; provincia di Brindisi: 429; provincia di Foggia: 434; provincia di Lecce: 727; provincia di Taranto: 525; residenti fuori regione: 56; provincia in definizione: 6.

Prosegue la lenta discesa di un importante indicatore, quello degli attuali positivi al Covid in Puglia. Attualmente, ci sono 100.742 persone positive al virus nella regione. Ieri erano 101.285. Si registra un calo anche nel dato relativo ai pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali: oggi ci sono 602 pazienti. Ieri ce n'erano 610. Un lieve aumento si registra nel dato relativo ai pazienti nelle terapie intensive: oggi se ne contano 33, quattro in più rispetto a ieri.

Poi, ci sono i numeri complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sino ad ora sono 1.005.981, a fronte di 10.240.923 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 897.076, 8.163 i decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 328.299; provincia di Bat: 91.794; provincia di Brindisi: 92.987; provincia di Foggia: 149.541; provincia di Lecce: 200.175; provincia di Taranto: 132.723; residenti fuori regione: 7.274; provincia in definizione: 3.188.