Covid in Puglia: i nuovi casi registrati sono 6.652. Un decesso

La domenica, è fatto noto, si effettuano meno tamponi Covid rispetto agli altri giorni. Secondo il bollettino quotidiano diramato oggi, lunedì 17 gennaio 2022, in Puglia i nuovi casi registrati sono 6.652. I tamponi, come detto, non seguono il trend dei giorni precedenti: se ne contano 50.360 nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registra anche un decesso. Di seguito i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 2.636; provincia di Bat: 621; provincia di Brindisi: 566; provincia di Foggia: 874; provincia di Lecce: 1.318; provincia di Taranto: 563; residenti fuori regione: 50; provincia in definizione: 24.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia oggi sono 123.755. I pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali della regione sono 615 (ieri erano 593). In terapia intensiva ci sono attualmente 63 pazienti (due in più rispetto al giorno precedente). Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino di Brindisi ci sono 13 pazienti in Medicina interna su 15 posti, in Pneumologia 13 su 28, in Malattie infettive 17 su 20, in Area Covid Pediatria 5 su 10, in Area Covid 7 su 10. A Ostuni ci sono 15 pazienti in Medicina interna su 28 posti, in Pneumologia 14 su 20, in Ortopedia 2 su 17. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 8 pazienti su 12 posti, quello di Mesagne 7 su 12.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora sono 440.403, a fronte di 6.847.168 tamponi. Le persone guarite sono 309.584, mentre quelle decedute sono 7.064. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 155.549; provincia di Bat: 44.341; provincia di Brindisi: 40.196; provincia di Foggia: 70.611; provincia di Lecce: 64.503; provincia di Taranto: 60.965; residenti fuori regione: 3.168; provincia in definizione: 1.070.