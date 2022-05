Covid in Puglia, 3.355 nuovi casi. E ci sono anche 14 decessi in 24 ore

In una giornata, quella di oggi, 17 maggio 2022, in cui prosegue la discesa del numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi, si registrano 3.355 nuovi casi di Covid. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I tamponi processati nell'arco delle 24 ore sono stati 21.229. Purtroppo, si contano anche 14 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 1.176; provincia di Bat: 205; provincia di Brindisi: 304; provincia di Foggia: 438; provincia di Lecce: 685; provincia di Taranto: 501; residenti fuori regione: 30; provincia in definizione: 16.

Prosegue la discesa di un importante indicatore, quale quello degli attuali positivi al Covid in Puglia. Oggi se ne contano 87.807. Ieri erano 89.054. Come detto, si registra una diminuzione nel numero dei pazienti ricoverati. Nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi ci sono 433 pazienti, ieri erano 451. Nelle terapie intensive si trovano 28 pazienti, tre in più rispetto a ieri.

Pubblicati, come di consueto, anche i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid: i casi totali sono 1.113.071, a fronte di 10.852.829 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.016.853, mentre si contano 8.411 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 366.255; provincia di Bat: 98.330; provincia di Brindisi: 104.338; provincia di Foggia: 162.522; provincia di Lecce: 220.667; provincia di Taranto: 149.098; residenti fuori regione: 8.326; provincia in definizione: 3.535.