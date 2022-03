Covid in Puglia, la pandemia rialza la testa: i nuovi casi in un giorno sono più di 8.500

Sono 8.559 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi, giovedì 17 marzo 2022. Il numero di nuovi positivi è considerevole, segno che la pandemia in questi giorni non arretra, tutt'altro. I tamponi effettuati sono 42.163. Purtroppo, si contano anche due decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 2.500; provincia di Bat: 601; provincia di Brindisi: 845; provincia di Foggia: 1.014; provincia di Lecce: 2.683; provincia di Taranto: 831; residenti fuori regione: 67; provincia in definizione: 18.

In Puglia, di conseguenza, il numero delle persone attualmente positive supera quota 90mila. Sono 92.101 per la precisione. Ieri, 16 marzo, erano 87.416, 84.537 due giorni fa. Si registrano aumenti, per fortuna di lieve entità, anche nei reparti dei nosocomi della regione. Nelle aree non critiche oggi ci sono 550 pazienti ricoverati (ieri erano otto in meno). In terapia intensiva ci sono 27 pazienti (ieri erano cinque in meno).

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali del Brindisino, al Perrino in Malattie infettive ci sono 11 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 1 su 28; zero in Terapia intensiva; in Area mista 19 su 20. L'ospedale di Ostuni in Pneumologia ospita 7 pazienti su 20 posti disponibili; in Medicina interna ci sono 11 pazienti su 28 posti. Il Post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti, quello di Ceglie Messapica 5, quello di Cisternino 8.

Poi ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sin qui sono 814.428, a fronte di 9.213.918 tamponi effettuati. Le persone guarite sono fino ad ora 714.487, mentre si contano 7.840 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 265.373; provincia di Bat: 78.322; provincia di Brindisi: 74.780; provincia di Foggia: 125.618; provincia di Lecce: 153.121; provincia di Taranto: 108.658; residenti fuori regione: 5.889; provincia in definizione: 2.667.