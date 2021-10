Covid in Puglia: calano i positivi, restano stabili i ricoveri. Un decesso

Oggi (domenica 17 ottobre 2021) rimangono invariati rispetto al giorno precedente i dati dei ricoverati in Puglia per Covid. Nelle aree non critiche degli ospedali regionali si trovano 134 pazienti, mentre le terapie intensive ne ospitano 18. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 1 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti. Il numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia ammonta a 2.159 unità. Ieri erano 2.170.

Il bollettino epidemiologico diramato oggi dalla Regione Puglia fa segnare 66 nuovi casi di Covid in territorio pugliese. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 16.031. Purtroppo, si conta un decesso. Di seguito, i dati dei nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 18; provincia di Bat: 5; provincia di Brindisi: 1; provincia di Foggia: 13; provincia di Lecce: 20; provincia di Taranto: 6; residenti fuori regione: 2; provincia in definizione: 1.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali sono 270.433, a fronte di 3.911.707 test effettuati. I pazienti guariti ammontano a 261.458. Purtroppo, si contano 6.816 persone decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 99.040; provincia di Bat: 28.293; provincia di Brindisi: 21.421; provincia di Foggia: 47.643; provincia di Lecce: 31.498; provincia di Taranto: 41.058; residenti fuori regione: 996; provincia in definizione: 484.