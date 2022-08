Covid, Puglia: calano i ricoverati ma sono 17 le persone decedute

Oggi (giovedì 18 agosto 2022) in Puglia si registrano 1.696 nuovi casi di positività al Covid su 11.899 test eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono 17 le vittime. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (384), Bat (87), Brindisi (166), Foggia (217), Lecce (486) e Taranto (281). Residenti fuori regione sono 66 risultate positivi in Puglia mentre per altri 9 la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 34.799 persone attualmente positive 329 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 365) e 18 in terapia intensiva (ieri 16). Negli ospedali di Brindisi ed Ostuni sono ricoverate 28 persone, 7 nel post Covid di Mesagne.