Covid, Puglia: salgono i ricoveri, ma zero decessi registrati

Aumentano i ricoverati per Covid presso gli ospedali pugliesi nelle ultime 24 ore. Oggi (sabato 18 settembre) se ne registrano 11 in più: sono 187. Ieri erano 176. Stabile il numero dei ricoverati presso le terapie intensive, fisso a 19. Lieve flessione del numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 3.231, ieri erano 3.246. Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. I numeri odierni ricalcano quelli di ieri.

Per quanto riguarda il bollettino quotidiano diramato dalla Regione, oggi si contano 156 nuovi casi, 15.194 i test giornalieri effettuati. Fortunatamente, non si registra alcun decesso. Di seguito, i nuovi casi per provincia. Provincia di Bari: 55; provincia di Bat: 11; provincia di Brindisi: 28; provincia di Foggia: 19; provincia di Lecce: 25; provincia di Taranto: 18; residenti fuori regione: 1; un caso è stato riattribuito alla provincia di competenza.

Ora, i dati complessivi dall'inizio della pandemia. Sono 267.037 i casi totali, a fronte di 3.525.679 di tamponi effettuati. Le persone guarite sono 257.042, 6.764 quelle decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 98.134; provincia di Bat: 27.967; provincia di Brindisi: 21.182; provincia di Foggia: 46.971; provincia di Lecce: 30.678; provincia di Taranto: 40.643; residenti fuori regione: 987; provincia in definizione: 475.