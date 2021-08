Covid in Puglia, sono 217 i nuovi casi registrati in 24 ore. Due decessi

E' di 145 invece il numero delle persone ricoverate negli ospedali pugliesi, in area non critica. Le terapie intensive dei nosocomi regionali contano 23 pazienti

BRINDISI - Il numero dei nuovi contagi da Covid in Puglia è sempre a tre cifre. Nel bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia, oggi, 19 agosto 2021, si registrano 217 nuovi casi a fronte di 12.761 test giornalieri effettuati. Ancora due le persone decedute. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia: provincia di Bari: 37; provincia di Bat: 27; provincia di Brindisi: 30; provincia di Foggia: 35; provincia di Lecce: 61 provincia di Taranto: 14; residenti fuori regione: 6; provincia in definizione: 7.

Sono 4.334 le persone attualmente positive al Covid-19 in Puglia. E' di 145 invece il numero delle persone ricoverate negli ospedali pugliesi, in area non critica. Ieri le persone ricoverate erano 140, aumento registrato di cinque unità, dunque. Le terapie intensive dei nosocomi regionali contano 23 pazienti (dato invariato).

I dati dall'inizio della pandemia: 260.525 sono i casi totali; 3.126.026 i tamponi effettuati; 249.503 le persone guarite; 6.688 i decessi legati al Covid. Casi totali per provincia: provincia di Bari: 96.714; provincia di Bat: 26.736; provincia di Brindisi: 20.602; provincia di Foggia: 46.038; provincia di Lecce: 28.899; provincia di Taranto: 40.165; residenti fuori regione: 929; provincia in corso di definizione: 442.

I ricoveri nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 4 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 6 pazienti.